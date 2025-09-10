Лукашэнка памілаваў 52 зняволеныя, з іх 14 замежных грамадзян

Па просьбе Прэзідэнта ЗША і іншых кіраўнікоў дзяржаў у рамках жэсту добрай волі і зыходзячы з прынцыпаў гуманнасці Прэзідэнт Беларусі прыняў рашэнне аб памілаванні шэрагу замежных грамадзян, асуджаных за шпіёнскую дзейнасць, удзел у экстрэмісцкай і тэрарыстычнай дзейнасці і тых, хто ўчыніў іншыя злачынныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі.

Шэсць з іх - грамадзяне Літвы, па два - Латвіі, Польшчы і Германіі, адзін грамадзянін Францыі і адзін - Вялікабрытаніі.