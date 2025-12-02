3.74 BYN
Лукашэнка павіншаваў калектыў БДТУ з 95-годдзем з дня заснавання ВНУ
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта з 95-годдзем з дня заснавання ўстановы адукацыі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА.
"Ваша ВНУ, адна з буйнейшых у краіне, ажыццяўляе падрыхтоўку кадраў для ключавых галін нацыянальнай эканомікі, якія забяспечваюць устойлівае развіццё, тэхналагічны суверэнітэт і бяспеку Рэспублікі Беларусь", - гаворыцца ў віншаванні.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што дзякуючы працы некалькіх пакаленняў супрацоўнікаў і выпускнікоў створаны перадавыя адукацыйныя і навуковыя школы, вядомыя сваімі распрацоўкамі для вытворчай і сацыяльнай сферы і прызнаныя далёка за межамі краіны.
"Перакананы, што ўніверсітэт і надалей будзе рабіць усё магчымае для ўмацавання кадравага і вытворчага патэнцыялу Беларусі, яе паспяховага інавацыйнага развіцця, выхоўваць сапраўдных патрыётаў Радзімы", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў калектыву БДТУ добрага здароўя, шчасця, дабрабыту і новых прафесійных дасягненняў на карысць Айчыны.