Лукашэнка павіншаваў вайскоўцаў танкавых часцей з прафесійным святам

"У год 80-годдзя Вялікай Перамогі асабліва наглядна відаць, што традыцыі пераможцаў, воінаў-танкістаў, якія адыгралі вялізную ролю ў стратэгічнай аперацыі "Баграціён", вызваленні нашай сталіцы, а таксама падчас усіх вырашальных бітваў Вялікай Айчыннай вайны, у беларускай арміі свята захоўваюцца і прымнажаюцца, - гаворыцца ў віншаванні. - Самы трывалы падмурак, на якім сёння засноўваецца моц танкавых часцей і падраздзяленняў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, - гэта вопыт ветэранаў, якія прысвяцілі жыццё служэнню Айчыне, і майстэрства маладога пакалення, што дэманструе высокія вынікі ў баявой падрыхтоўцы. Няхай так будзе і надалей".