Лукашэнка павіншаваў вайскоўцаў танкавых часцей з прафесійным святам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні ветэранам-танкістам, вайскоўцам танкавых часцей і падраздзяленняў, работнікам танкарамонтных прадпрыемстваў з прафесійным святам - Днём танкістаў. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"У год 80-годдзя Вялікай Перамогі асабліва наглядна відаць, што традыцыі пераможцаў, воінаў-танкістаў, якія адыгралі вялізную ролю ў стратэгічнай аперацыі "Баграціён", вызваленні нашай сталіцы, а таксама падчас усіх вырашальных бітваў Вялікай Айчыннай вайны, у беларускай арміі свята захоўваюцца і прымнажаюцца, - гаворыцца ў віншаванні. - Самы трывалы падмурак, на якім сёння засноўваецца моц танкавых часцей і падраздзяленняў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, - гэта вопыт ветэранаў, якія прысвяцілі жыццё служэнню Айчыне, і майстэрства маладога пакалення, што дэманструе высокія вынікі ў баявой падрыхтоўцы. Няхай так будзе і надалей".
Кіраўнік дзяржавы перакананы, што ў дынамічна зменлівым свеце, калі пастаянна ўзрастае роля прымянення новых відаў зброі, бранятанкавае ўзбраенне застаецца найважнейшым фактарам стрымлівання, а беларускія танкісты - прыкладам вернасці краіне і народу.
"Дзякую за службу і адрасую самыя шчырыя віншаванні са святам ветэранам, асабоваму складу часцей і падраздзяленняў, а таксама работнікам танкарамонтных прадпрыемстваў", - падзякаваў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў усім моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту і новых поспехаў ва ўсіх справах і пачынаннях на карысць роднай Беларусі.