Лукашэнка пра канфрантацыю на Блізкім Усходзе: Дзяржавы Заліва могуць уцягнуцца ў гэту вайну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя на Блізкім Усходзе стала тэмай размовы Прэзідэнта Беларусі з паслом Ірана.
Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу з дыпламатам у Палацы Незалежнасці. Увесь свет апошнія дні сочыць за абвастрэннем сітуацыі паміж Ізраілем і Іранам і тым, што адбываецца ў краінах Персідскага заліва. Мінск заўсёды заклікаў і заклікае да вырашэння ўсіх рознагалоссяў палітыка-дыпламатычным шляхам. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што вераломны напад Ізраіля пры падтрымцы Штатаў на Іран непрымальны. І яшчэ раз выказаў асабістыя спачуванні (гл. відэа).