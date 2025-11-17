Лукашэнка пра развіццё Палесся: Паставіць перад сабой пэўныя задачы і дзейнічаць на вынік

Нарада па Прыпяцкім Палессі - гэта адразу ахоп вялізнай тэрыторыі. Той, хто жыве ў Брэсцкай і Гомельскай абласцях, ведаюць, што гэта пра іх. 9 раёнаў не самых блізкіх да цэнтра нашай краіны са сваім каларытам нават у размове. Палешукоў, усе гэта ведаюць, трэба разумець - ментальнасць, любоў да родных месцаў, патрабавальнасць. Гэта асаблівыя рэгіёны ў Беларусі. Размова пра тое, каб зрабіць іх максімальна прывабнымі для жыцця. Як - гаварылі 18 лістапада ў Палацы Незалежнасці (падрабязнасці ў відэа).