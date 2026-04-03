Лукашэнка прыбыў на адкрыццё 42-й гарадской паліклінікі ў Мінску
Прэзідэнт Беларусі прыбыў на цырымонію адкрыцця 42-й гарадской паліклінікі Мінска, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці будынка, азнаёміцца з матэрыяльна-тэхнічнай базай паліклінікі. Прэзідэнту таксама даложаць аб развіцці сістэмы аховы здароўя краіны ў цэлым.
Новая паліклініка размяшчаецца ў мікрараёне Усходні, на вул. Курсанта Гвішыяні. Яна разлічана на 850 наведванняў за змену. Абслугоўвацца тут будуць амаль 25,2 тыс. чалавек, што істотна палепшыць сітуацыю з даступнасцю медыцынскай дапамогі дарослым і знізіць нагрузку на амбулаторна-паліклінічныя арганізацыі Першамайскага раёна. Да гэтага часу яны адчувалі перагрузку ў сувязі з ростам колькасці насельніцтва сталічнага мікрараёна, якая пастаянна павялічвалася з-за жыллёвага будаўніцтва і да 2028 года, паводле прагнозаў, вырасце на 10 тыс. чалавек.
Працаваць у паліклініцы будуць 46 урачоў і каля сотні медыцынскіх работнікаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.