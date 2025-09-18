3.64 BYN
Лукашэнка: Высокая якасць работы беларускай мытні спрыяе развіццю нацыянальнай эканомікі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў кіраўніцтва, асабовы склад і ветэранаў мытнай службы з прафесійным святам - Днём мытніка. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"У складаных умовах палітычнага і эканамічнага націску на краіну беларуская мытная служба дэманструе ўстойлівасць і эфектыўнасць, штодзённа даказваючы здольнасць надзейна абараняць інтарэсы дзяржавы і грамадзян, - гаворыцца ў віншаванні. - Прафесіяналізм і ініцыятыва, інтуіцыя і пільнасць, дасведчанасць у прыняцці нестандартных рашэнняў, аператыўнае рэагаванне на новыя выклікі і пагрозы сталі неад'емнымі рысамі нашых мытнікаў".
Прэзідэнт адзначыў, што высокая якасць работы мытнікаў садзейнічае развіццю нацыянальнай эканомікі, пашырэнню знешнеэканамічнай і вытворчай дзейнасці айчынных прадпрыемстваў. "Дзякуючы вашым намаганням удаецца эфектыўна спыняць спробы кантрабанды, увозу буйных партый наркатычных сродкаў, а таксама выбуховых рэчываў, якія прызначаліся для ўчынення тэрарыстычных атак", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы перакананы, што і надалей, удасканальваючы формы і метады сваёй дзейнасці, кожны работнік мытнай службы будзе з гонарам выконваць свой абавязак і паспяхова служыць на карысць Радзімы.
Асобную ўдзячнасць Аляксандр Лукашэнка выказаў ветэранам, якія аддалі многія гады службе і заклалі асновы сучаснай мытнай сістэмы.
"Прыміце шчырыя пажаданні моцнага здароўя, сямейнага дабрабыту, дабра і міру, новых дасягненняў у імя працвітання Рэспублікі Беларусь", - пажадаў Прэзідэнт.