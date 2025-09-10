Лукашэнка замежным дыпламатам: Беларусь заўсёды рада тым, хто нацэлены на ўмацаванне мастоў дружбы

Вялікі дыпламатычны дзень у Палацы Незалежнасці - гэта заўсёды вялізная адказнасць для дзяржаўнага пратаколу. Важна ўсё: таймінг сустрэч і прыездаў, улік нацыянальных асаблівасцяў і пераваг паслоў. Бо менавіта з гэтага моманту пачынаецца іх праца ў Беларусі, і першае ўражанне павінна, па-першае, запомніцца, а па-другое, прайсці бездакорна. Нават па дрэс-кодзе дыпламатаў відаць, што прыбылі госці з розных куткоў свету: з Еўропы, Афрыкі, Азіі. Пасол В'етнама спецыяльна надзеў нацыянальную туніку, каб падкрэсліць унікальнасць і традыцыі сваёй краіны. Мінск і Ханой традыцыйна будуюць дыялог у духу дружбы (больш падрабязна - глядзіце відэа).