3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Лукашэнка замежным дыпламатам: Беларусь заўсёды рада тым, хто нацэлены на ўмацаванне мастоў дружбы
"Беларусь заўсёды рада тым, хто нацэлены на ўмацаванне мастоў дружбы". З такімі словамі Аляксандр Лукашэнка сёння звярнуўся да замежных дыпламатаў. У Палацы Незалежнасці сёння прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння даверчых грамат.
Стартуе дыпламатычная місія прадстаўнікоў Ватыкана, Судана, Славакіі, В'етнама, Нігера, Малі, Эфіёпіі і Мальтыйскага ордэна. Наша краіна - падкрэсліць беларускі лідар - настроена на пашырэнне кола сяброў, даверны дыялог і ўлік інтарэсаў партнёраў. А гэта, як вядома, заўсёды добрая аснова для эканамічнага супрацоўніцтва.
Вялікі дыпламатычны дзень у Палацы Незалежнасці - гэта заўсёды вялізная адказнасць для дзяржаўнага пратаколу. Важна ўсё: таймінг сустрэч і прыездаў, улік нацыянальных асаблівасцяў і пераваг паслоў. Бо менавіта з гэтага моманту пачынаецца іх праца ў Беларусі, і першае ўражанне павінна, па-першае, запомніцца, а па-другое, прайсці бездакорна. Нават па дрэс-кодзе дыпламатаў відаць, што прыбылі госці з розных куткоў свету: з Еўропы, Афрыкі, Азіі. Пасол В'етнама спецыяльна надзеў нацыянальную туніку, каб падкрэсліць унікальнасць і традыцыі сваёй краіны. Мінск і Ханой традыцыйна будуюць дыялог у духу дружбы (больш падрабязна - глядзіце відэа).