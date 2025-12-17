3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Лукашэнка: Зацягванне вайны ва Украіне не ў інтарэсах Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Лукашэнка: Зацягванне вайны ва Украіне не ў інтарэсах Беларусіnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef28419-88af-4e8b-bf2d-d48eda789889/conversions/20dc3773-8c6e-418c-87e6-15dd47e17219-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef28419-88af-4e8b-bf2d-d48eda789889/conversions/20dc3773-8c6e-418c-87e6-15dd47e17219-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef28419-88af-4e8b-bf2d-d48eda789889/conversions/20dc3773-8c6e-418c-87e6-15dd47e17219-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ef28419-88af-4e8b-bf2d-d48eda789889/conversions/20dc3773-8c6e-418c-87e6-15dd47e17219-xl-___webp_1920.webp 1920w
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, адказваючы на пытанні пасля Паслання беларускаму народу і парламенту, растлумачыў, чаму зацягванне і абвастрэнне вайны ва Украіне не ў інтарэсах Беларусі, піша БЕЛТА.
Аляксандр Лукашэнка, адказваючы на пытанне пра тое, чаму Беларусі невыгадная эскалацыя канфлікту ва Украіне, падзяліўся адным інсайдам. Зусім нядаўна ўкраінцы папярэдзілі беларускі бок па пэўных каналах спецслужбаў пра тое, што на тэрыторыю Беларусі заляцеў беспілотнік. Пры гэтым украінцы прапанавалі збіць гэты БПЛА. Прэзідэнт Беларусі папярэдзіў, што гэта будзе мець далёка ідучыя наступствы.