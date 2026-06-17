3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
План будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл на пяцігодку будзе адкарэкціраваны
Аўтар:Ілона Красуцкая
План будаўніцтва і развіцця Узброеных Сіл на пяцігодку будзе адкарэкціраваны. Аб адпаведных прапановах Прэзідэнту 18 чэрвеня далажылі ваенныя. Гэтыя змяненні - вынік высноў, зробленых па выніках маштабнай праверкі Узброеных Сіл.
З улікам спосабаў вядзення вайны, якія мяняюцца, кіраўнік дзяржавы ставіць найбольш актуальныя задачы. Сярод асноўных - павышэнне эфектыўнасці СПА, процідзеянне БПЛА і падрыхтоўка афіцэраў. Аляксандр Лукашэнка назваў атаку на беларускі аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці "адкрытым фашызмам".
Устаноўлена, што беспілотнік быў украінскім. Гэты інцыдэнт будзе расследваны. Адпаведныя даручэнні Прэзідэнт даў кіраўніку Савета бяспекі (падрабязнасці - у відэа).