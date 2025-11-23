Прэзідэнт аб гандлёвай фішцы Беларусі: Калі прымем рашэнне, паабяцаем - абавязкова ў тэрмін выканаем

Амбіцыйны план - дасягнуць паўмільярда долараў тавараабароту і сумесная работа на тэхналагічны суверэнітэт. Такія задачы для сябе ставіць Беларусь і Яраслаўская вобласць. Трэнд на ўмацаванне сувязяў з расійскімі рэгіёнамі застаецца ў сіле! Аляксандр Лукашэнка правёў 24 лістапада перамовы з кіраўніком рэгіёна - у Мінску ў гэтыя дні працуе прадстаўнічая дэлегацыя яраслаўцаў. Галоўны інтарэс - прамысловая кааперацыя, пастаўкі тэхнікі, супрацоўніцтва па лініі АПК. Не з кожнай дзяржавай атрымліваецца так дзейсна прырастаць. Але час патрабуе ўзмацніць супрацоўніцтва па ўсіх кірунках (гл. відэа).