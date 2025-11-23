3.69 BYN
Хто і на якіх умовах купляе сёння пустуючыя дамы ў сельскай мясцовасці
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Удыхнуць жыццё і энергію ў вёску, падарыць закінутым дамам другое жыццё. У Беларусі з 1 студзеня 2023 года ў гаспадарчы абарот залучана больш за 15 тыс. пустуючых дамоў. У Год добраўпарадкавання гэту работу ўзмацнілі: продаж такога жылля на вёсцы спрасціўся.
Раскажам, як набыць уласныя квадраты на свежым паветры, і пра людзей, якія хочуць жыць і працаваць на сяле (гл. відэа).