3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Прэзідэнт Беларусі дасць інтэрв'ю тэлеканалу Al Arabiya English
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка дасць інтэрв'ю тэлеканалу Al Arabiya English, піша БЕЛТА.
У якасці інтэрв'юера выступіць вядучая міжнародных навін і карэспандэнт тэлеканала "Аль-Арабія" Мелінда Карэн Нусіфора.
Тэлеканал "Аль-Арабія" - міжнародны арабамоўны навінавы канал. Ён заснаваны ў 2003 годзе, штаб-кватэра размяшчаецца ў горадзе Эр-Рыяд (Саудаўская Аравія). Канал працуе ў кругласутачным фармаце на арабскай мове (з асобнай версіяй на фарсі для іранскай аўдыторыі) і даступны ў больш як 150 краінах праз спадарожнікавае, кабельнае і лічбавае вяшчанне.
Праз анлайн-платформы, сайты і сацыяльныя сеткі "Аль-Арабія" ахоплівае значную частку аўдыторыі Блізкага Усходу, Афрыкі, а таксама за іх межамі. Інтэрнэт-версія тэлеканала публікуе навіны на чатырох мовах - арабскай, англійскай, урду і фарсі.