Прэзідэнт Беларусі падпісаў указ аб памілаванні 18 асуджаных

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 18 асуджаных, у тым ліку 15 чалавек, якія ўчынілі злачынства экстрэмісцкай скіраванасці. Аб гэтым піша БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

Большасць памілаваных - жанчыны (11 чалавек). У шасці з іх ёсць дзеці, у тым ліку з інваліднасцю, якія маюць патрэбу ў пастаяннай медыцынскай рэабілітацыі.