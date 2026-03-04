Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прэзідэнт Беларусі падпісаў указ аб памілаванні 18 асуджаных

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 18 асуджаных, у тым ліку 15 чалавек, якія ўчынілі злачынства экстрэмісцкай скіраванасці. Аб гэтым піша БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

Большасць памілаваных - жанчыны (11 чалавек). У шасці з іх ёсць дзеці, у тым ліку з інваліднасцю, якія маюць патрэбу ў пастаяннай медыцынскай рэабілітацыі.

Памілаваны таксама дзве сямейныя пары, жанчына на апошніх тэрмінах цяжарнасці і адна асуджаная, якая парушыла закон у 16-гадовым узросце.

Усе яны падалі хадайніцтвы аб памілаванні, прызналі віну, раскаяліся ва ўчыненым, а таксама абяцалі весці правапаслухмяны лад жыцця.

