3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў Уладзіміра Пуціна і ўсіх расіян з Днём Расіі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і ўсіх расіян з Днём Расіі. Пра гэта паведамляе прэс-служба беларускага лідара.
"Расійская Федэрацыя - упэўненая ў сваёй сіле перадавая дзяржава, адна з вядучых дзяржаў з магутным эканамічным і абаронным патэнцыялам, гарант справядлівага светаўладкавання ва ўмовах глабальнай трансфармацыі", - гаворыцца ў віншаванні.
"Беларусы заўсёды ішлі з расіянамі поплеч на шматвяковым гераічным шляху. Памяць пра сумеснае пераадоленне выпрабаванняў, агульныя дасягненні і перамогі перадаецца з пакалення ў пакаленне. Менавіта правераная гадамі беларуска-расійская дружба дае невычэрпную энергію для далейшага гарманічнага развіцця нашых братэрскіх краін і народаў", - адзначыў Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Уладзіміру Пуціну моцнага здароўя і выдатных поспехаў у імя Айчыны, а грамадзянам Расіі - шчасця і дабрабыту.
Віншавальныя пасланні ад Прэзідэнта Беларусі таксама накіраваны старшыні ўрада Расіі, старшыні Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы Міхаілу Мішусціну, старшыні Савета Федэрацыі Валянціне Мацвіенцы і старшыні Дзяржаўнай думы, старшыні Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі Вячаславу Валодзіну.