Прэзідэнт Беларусі пры наведванні прадпрыемства "Гарызонт" даў старт вытворчасці тэлевізараў са ШІ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Пашыраючы "Гарызонты" - Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 31 снежня наведаў знакавае сталічнае прадпрыемства, якое трымае марку аднаго з найбуйнейшых вытворцаў электронікі і бытавой тэхнікі на постсавецкай прасторы.
"Гарызонт" працягвае пашыраць вытворчыя магутнасці, укараняючы сучасныя тэхналогіі і прытрымліваючыся сусветных трэндаў аўтаматызацыі і рабатызацыі. 31 снежня на адной з пляцовак холдынгу Прэзідэнт даў старт масавай рабатызаванай вытворчасці тэлевізараў са штучным інтэлектам.
Гэта важкае слова ў развіцці нацыянальнай прамысловасці і тэхналагічнага суверэнітэту. Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з перадавой вытворчасцю і падзякаваў "Гарызонту" за захаванне сацыяльнай нагрузкі (падрабязнасці ў відэа).