Папрацаваць на агульную карысць: рэспубліканскі суботнік аб'яднаў беларусаў 25 кастрычніка

Папрацаваць на агульную карысць. 25 кастрычніка Беларусь аб'яднаў рэспубліканскі суботнік. У парадак будуць прыведзены тэрыторыі населеных пунктаў, знакавых аб'ектаў, гісторыка-культурных каштоўнасцяў, мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай славы.

Палову ад заробленай сумы накіруюць на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея і стварэнне пастаяннай экспазіцыі. Да месцаў правядзення суботніка запусцяць дадатковыя рэйсы, часткова работа аўтобусных маршрутаў будзе арганізавана па графіку буднага дня.

Мінулы раз рэспубліканскі суботнік праходзіў у краіне ў красавіку. Тады ў ім прынялі ўдзел больш за 2 млн чалавек, а сабраць удалося 18,5 млн рублёў, якія накіравалі на ўзвядзенне Нацыянальнага гістарычнага музея.

