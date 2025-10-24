На добрыя справы: на рэспубліканскім суботніку сабрана каля 19,4 млн рублёў

Больш за 2 млн беларусаў прынялі ўдзел у рэспубліканскім суботніку. Паводле папярэдніх звестак, сабрана каля 19,4 млн рублёў. Вынікі суботніка агучылі ва ўрадзе. Палова заробленага пойдзе на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі і стварэнне яго пастаяннай экспазіцыі. Яшчэ 50 % застануцца ў распараджэнні аблвыканкамаў, Мінскага гарвыканкама - рэсурсы накіруюць на канкрэтнныя аб'екты.

Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Наталля Пяткевіч адзначыла, што да суботніка далучыліся 2,3 млн чалавек. "У Год добраўпарадкавання мы ўпершыню правялі два рэспубліканскія суботнікі за год. Вельмі прыемна, што, нягледзячы на дажджлівае надвор'е ў Мінску і, магчыма, у іншых гарадах, у гэтым мерапрыемстве паўдзельнічала вялікая колькасць чалавек", - падзялілася яна.