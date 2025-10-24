3.67 BYN
Стартаваў 3-і сезон ваенна-патрыятычнага турніру "Выклік"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговы "Выклік" прынялі беларускія школьнікі. На палігоне навучальнага цэнтра Ваеннай акадэміі пад Барысавам юныя патрыёты вывучаюць асновы армейскага жыцця.
Праверку на трываласць для хлопцаў з Брэсцкага рэгіёна арганізавалі "Патрыёты Беларусі". 20 школьнікаў ужо паказалі сябе на адборачных заездах, 25 кастрычніка чвэрцьфінал.
Юныя "навабранцы" адпрацоўвалі навыкі валодання зброяй, праходзілі абкатку танкамі і медпадрыхтоўку.
У 3-м сезоне ваенна-патрыятычнага турніру "Выклік" прымуць удзел 700 школьнікаў. Далей адборачныя выпрабаванні сярод каманд Віцебшчыны. Адбудуцца яны ў Полацкім раёне 1 лістапада.