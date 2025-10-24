3.67 BYN
Лукашэнка накіраваў спачуванне каралю Тайланда ў сувязі са смерцю каралевы Сірыкіт
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Спачуванне каралю Тайланда накіраваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
У Рэспубліцы Беларусь з глыбокім болем і смуткам успрынялі вестку аб смерці Яе Вялікасці Каралевы Сірыкіт.
Тайланд страціў "маці нацыі", якая прысвяціла жыццё свайму народу, стаўшы прыкладам міласэрнасці і непахіснай адданасці сваёй Радзіме. Імя каралевы назаўжды будзе ўпісана ў сусветную гісторыю дзякуючы яе каштоўнаму ўкладу ў нацыянальную і культурную ідэнтычнасць краіны, гаворыцца ў спачуванні.