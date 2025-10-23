Беларусь - сузаснавальнік і актыўны ўдзельнік ААН

Менавіта ў гэты дзень у 1945 годзе свет стаў іншым - у сілу ўступіў Статут арганізацыі. Наша краіна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы гэтага гістарычнага дакумента, стаўшы адной з краін-заснавальніц і паўнапраўнай удзельніцай сусветнай дыпламатыі. І ўсе гэтыя восем дзесяцігоддзяў Беларусь застаецца на перадавой міратворчых намаганняў, прапануючы смелыя ініцыятывы і адстойваючы прынцыпы мірнага суіснавання.