Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Беларусь - сузаснавальнік і актыўны ўдзельнік ААН

Арганізацыі Аб'яднаных Нацый спаўняецца 80 гадоў! Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара Антоніу Гутэрыша з юбілеем ААН.

Менавіта ў гэты дзень у 1945 годзе свет стаў іншым - у сілу ўступіў Статут арганізацыі. Наша краіна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы гэтага гістарычнага дакумента, стаўшы адной з краін-заснавальніц і паўнапраўнай удзельніцай сусветнай дыпламатыі. І ўсе гэтыя восем дзесяцігоддзяў Беларусь застаецца на перадавой міратворчых намаганняў, прапануючы смелыя ініцыятывы і адстойваючы прынцыпы мірнага суіснавання.

У гонар юбілею ў Мінску, у зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі, адбыўся ўрачысты сход. Кульмінацыяй свята стала спецыяльнае гашэнне дзяржаўнага паштовага знака, выпушчанага да 80-годдзя ААН.

Таксама ААН працягвае актыўную працу па дасягненні Мэт устойлівага развіцця. Беларусь дэманструе значны прагрэс у гэтай галіне (ужо выканана каля 80 % вызначаных задач). У агульным сусветным рэйтынгу краіна займае 32 месца сярод 167 дзяржаў.

Разделы:

Грамадства