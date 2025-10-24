3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Каштоўнасці з Луўра перавезены ў сховішча Банка Францыі на глыбіні 26 метраў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Каштоўныя ўпрыгажэнні з Луўра перавезены ў сховішча Банка Францыі пры беспрэцэдэнтных мерах бяспекі. Усе ювелірныя вырабы змешчаны ў галоўны сейф банка - падземнае сховішча на глыбіні 26 метраў, дзе таксама захоўваецца каля 90 % залатога запасу краіны. Якія менавіта экспанаты пераехалі, не ўдакладняецца.
Мясцовыя СМІ лічаць, што гаворка ідзе як пра каралеўскія каштоўнасці з Галерэі Апалона, так і пра іншыя ювелірныя вырабы, раней выстаўленыя ў розных залах музея. Меры прынятыя ў рамках ацэнкі бягучай сітуацыі з бяспекай у Луўры пасля рабавання 19 кастрычніка. Раней паведамлялася, што кошт выкрадзеных каштоўнасцяў французскіх манархаў ацанілі ў 88 млн еўра.