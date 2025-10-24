3.67 BYN
У выніку ДТЗ каля Лепеля загінулі 2 чалавекі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Раніцай 25 кастрычніка каля Лепеля адбылося смяротнае ДТЗ з двума загінуўшымі, паведамілі ў Дзяржаўтаінспекцыі.
64-гадовая вадзіцель аўтамабіля Volkswagen пры выездзе са другараднай дарогі на трасу М3 не прапусціла аўтамабіль Audi, які рухаўся па галоўнай дарозе. У выніку сутыкнення вадзіцель і 63-гадовы пасажыр Volkswagen загінулі на месцы. 32-гадовы вадзіцель Audi з траўмамі быў шпіталізаваны.
На месцы аварыі працуюць супрацоўнікі ДАІ і следча-аператыўная група.