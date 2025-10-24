3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Кіраўніцтва Porsche аб'явіла аб праграме жорсткай эканоміі, разлічанай да канца дзесяцігоддзя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прыбытак нямецкага вытворцы люксавых аўтамабіляў Porsche за год абваліўся ў 24 разы - на 96 %. У трэцім квартале страты дасягнулі амаль 1 млрд еўра. Продажы таксама праселі прыблізна на 6 % і спыніліся на адзнацы 26 млрд еўра.
На фоне пагаршэння фінансавых паказчыкаў кіраўніцтва Porsche аб'явіла аб праграме жорсткай эканоміі, разлічанай да канца дзесяцігоддзя. У прыватнасці, ужо пацверджаны планы скарачэння амаль 2 тыс. рабочых месцаў у рэгіёне Штутгарт - традыцыйным сэрцы кампаніі. Скарачэнні пройдуць паэтапна да 2029 года і будуць суправаджацца праграмамі перанавучання і добраахвотнага выхаду на пенсію.