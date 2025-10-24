Глядзець анлайнПраграма ТБ
Літва адкрыла пункты пропуску на мяжы з Беларуссю

Літоўскі бок аднавіў пропуск транспартных сродкаў у пункце пропуску "Шальчынінкай" ("Беняконі"), паведамляе БЕЛТА.

Як паведамляў Дзяржпагранкамітэт, 24 кастрычніка з 21:40 літоўскі бок у аднабаковым парадку спыніў пропуск транспартных сродкаў у пунктах пропуску "Мядзінінкай" ("Каменны Лог") і "Шальчынінкай" ("Беняконі").

Пры гэтым афіцыйнага апавяшчэння па лініі пагранпрадстаўнічай дзейнасці і аператыўна-дзяжурнай службы не паступала. Таксама літоўскі бок не інфармаваў аб фактах парушэнняў дзяржмяжы, у тым ліку ў паветранай прасторы.

Па стане на 9:00 25 кастрычніка ўезду ў Еўрасаюз перад пунктам пропуску "Мядзінінкай" ("Каменны Лог") чакаюць 890 транспартных сродкаў, перад "Шальчынінкаем" ("Беняконі") - 815.

