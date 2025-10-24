3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашэнка: Шматгадовыя адносіны Мінска і Астаны заснаваныя на даверы і сяброўстве
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева з нацыянальным святам - Днём Рэспублікі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Гістарычнае значэнне прыняцця Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце цяжка пераацаніць. Менавіта яна прадвызначыла шлях незалежнай краіны і заклала ключавыя прынцыпы яе развіцця, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Абапіраючыся на свой багаты вопыт, Казахстан няўхільна рэалізуе палітыку міру і стварэння, выступае правадніком ідэй узаемаразумення і міжкультурнага дыялогу ў глабальным маштабе".
Прэзідэнт упэўнены, што заснаваныя на даверы і дружбе шматгадовыя адносіны Мінска і Астаны з'яўляюцца надзейнай гарантыяй далейшага ўмацавання беларуска-казахстанскага супрацоўніцтва.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў казахстанскаму лідару моцнага здароўя і дабрабыту, а братэрскаму народу Рэспублікі Казахстан - светлай і шчаслівай будучыні.