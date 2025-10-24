ЗША рыхтуюць новыя санкцыі супраць Расіі. Праўда, як адзначае Reuters, Вашынгтон сумняваецца ў іх эфектыўнасці. Паводле звестак, у Белым доме адкрыта гавораць пра магчымасць канфіскацыі замарожаных расійскіх актываў і ўжо вядуць кансультацыі наконт іх выкарыстання ўнутры ЗША. Тым не менш канкрэтных рашэнняў пакуль не прынята, санкцыйны пакет застаецца прадметам абмеркавання.