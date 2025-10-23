3.67 BYN
Прэзідэнт пра Віцебскую вобласць: Патрэбен дакладны план рэальнага адраджэння рэгіёна
Аўтар:Наталля Брэвус
Сёння адбылася прынцыповая і жорсткая размова аб праблемах і будучыні вобласці. Поўнач краіны павінен развівацца, нягледзячы на ўсе складанасці, груз даўгоў і пытанні з кадрамі. Можна зрабіць так, каб там стала лепш. Для гэтага трэба напружвацца на ўсіх узроўнях. Адказнасць кіраўнікоў будзе толькі павышацца.
Сур'ёзны попыт за падзеж жывёлы. Гэта праблема ёсць не толькі ў Віцебскай вобласці. Абуральныя факты выяўляюць па ўсёй краіне. Гэта ў выніку адбіваецца на вытворчасці мяса і малака, а значыць выручцы аграрыяў. 2 асноўныя дэдлайны паставіў Прэзідэнт: навесці марафет у рэгіёне да лістападаўскіх свят і парадак у АПК да новага года (падрабязнасці ў відэа).