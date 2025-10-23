Прэзідэнт пра Віцебскую вобласць: Патрэбен дакладны план рэальнага адраджэння рэгіёна

Сёння адбылася прынцыповая і жорсткая размова аб праблемах і будучыні вобласці. Поўнач краіны павінен развівацца, нягледзячы на ўсе складанасці, груз даўгоў і пытанні з кадрамі. Можна зрабіць так, каб там стала лепш. Для гэтага трэба напружвацца на ўсіх узроўнях. Адказнасць кіраўнікоў будзе толькі павышацца.