"Пункт апоры на ўзбярэжжы": Лукашэнка прапанаваў дэлегацыі Зімбабвэ пабудаваць порт у Мазамбіку
Аўтар:Ілона Красуцкая
Беларусь пашырае сваю прысутнасць на Афрыканскім кантыненце. Разам з Зімбабвэ краіна плануе пабудаваць порт у Мазамбіку. Пра гэта ішла размова 19 лютага на перамовах Прэзідэнта Беларусі з парламенцкай дэлегацыяй Зімбабвэ.
Размова адбылася ў развіццё мінулых абмеркаванняў на вышэйшым узроўні з лідарам гэтай афрыканскай краіны. Порт у Мазамбіку стане сапраўдным хабам, прычым праект выгадны не толькі ў трохбаковым фармаце, гэта акно на іншыя рынкі для партнёраў Беларусі.
18 лютага парламенты Беларусі і Зімбабвэ падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве, менавіта з такога партнёрства на заканадаўчым узроўні пачынаецца рэалізацыя ўсіх дамоўленасцяў (гл. відэа).