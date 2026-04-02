Сала, мёд, свежы хлеб і парады ад Прэзідэнта: Лукашэнка прыехаў на трэніроўку да ХК "Мінск-Дынама"

2 красавіка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыехаў на трэніроўку мінскага ХК "Дынама". Каманда рыхтуецца да чарговага раўнда плэй-офа КХЛ. Пакуль гэта лепшы сезон у гісторыі "бела-сініх". "Зубры" другі раз запар прабіліся ў чвэрць фіналу Кубка Гагарына і ўжо падарылі незабыўныя эмоцыі аматарам хакея.

Кіраўнік дзяржавы вырашыў падтрымаць "зуброў" і асабіста прыехаў на трэніроўку хлопцаў (гл. відэа).

