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Старшынёй Мінскага аблвыканкама прызначаны Аляксей Кушнарэнка

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прызначыў Аляксея Кушнарэнку старшынёй Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, паведамляе БЕЛТА.

Са жніўня 2024 года Аляксей Кушнарэнка працаваў на пасадзе міністра энергетыкі, а да гэтага на працягу шэрагу гадоў узначальваў ДВА "Белпалівагаз".