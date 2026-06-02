Сямейны клубнічны канвеер: як Навумовічы з Налібокаў збіраюць мільёны праглядаў і тоны ягад

У Беларусі працягваецца вялікі аграрны тыдзень. А трэнды задаюць самі беларусы. Прыклад таму - клубнічная гісторыя фермераў са Стаўбцоўскага раёна. Вялікая і дружная сям'я Навумовіч вось ужо 10 гадоў вырошчвае салодкую ягаду ў цяпліцах з кропельным палівам, каб у самым пачатку летняга сезона ўсіх здзіўляць багатым ураджаем. Сваімі лайфхакамі фермеры дзеляцца і ў сацсетках - іх клубнічныя ролікі збіраюць мільёны праглядаў (гл. відэа).