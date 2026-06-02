3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Партнёрства без меж: як рэгіёны Расіі і Беларусь будуюць агульнае заўтра на ПМЭФ
Аўтар:Святлана Лук'янюк
Сусветная эканоміка і тэхналогіі, якія вызначаюць будучыню. Пецярбургскі міжнародны эканамічны форум, які стартаваў 3 чэрвеня, абмяркоўвае шлях да стабільнай будучыні. Прэзентацыі, дзелавыя перамовы, дыскусіі і новыя кантракты. Вялікі дыялог.
3 чэрвеня - Міжнародны дзень выстаў. Дата падкрэслівае важную ролю такіх экспазіцый у развіцці прамысловасці, тэхналогій, міжнароднага супрацоўніцтва і дзелавых сувязяў. І сімвалічна, што менавіта ў гэты дзень адкрыўся Пецярбургскі эканамічны форум. Ён ужо стаў сапраўднай экасістэмай, якая аб'ядноўвае вытворцаў, дзяржорганы, банкіраў і экспертаў для прафесійнай размовы і пошуку аптымальных рашэнняў (гл. відэа).