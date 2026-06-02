3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Форум маладых літаратараў сабраў больш за 40 удзельнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі
У Мінску стартаваў I Форум маладых літаратараў Беларусі, які сабраў аўтараў з усіх рэгіёнаў краіны.
Больш за 40 майстроў слова прывезлі свае рукапісы ў сталіцу. Удзельнікі прапанавалі свае работы і атрымалі ацэнкі і рэкамендацыі ад майстроў беларускай славеснасці. Таксама напярэдадні для маладых аўтараў была арганізавана работа некалькіх профільных секцый: проза, паэзія, публіцыстыка і драматургія.
4 чэрвеня ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пройдзе дыялогавая пляцоўка, дзе літаратары абмяркуюць механізмы папулярызацыі творчасці.
Дзяніс Язерскі, намеснік міністра інфармацыі Беларусі: "Моладзь праяўляе сябе на розных форумах, розных сайтах, дзе прэзентуе сваю творчасць. І нам хочацца, каб маладыя аўтары перш за ўсё пісалі пра Беларусь, пра нашых людзей, пра гасціннасць нашай краіны і каб іх кнігі з'яўляліся не толькі ў інтэрнэце, але і на паліцах магазінаў, бібліятэк".
У рэспубліцы наладжана сістэма папулярызацыі творчай моладзі. З 2026 года Міністэрства інфармацыі Беларусі ўзяло курс на выпуск кніг маладых літаратараў. У фокус увагі ведамства трапілі пераможцы літаратурных конкурсаў. Сёлета міністэрства плануе выпусціць каля 9 кніг маладых аўтараў. Сёння літаратарам адкрыты доступ да публікацый на старонках рэспубліканскай перыёдыкі і часопісаў.