3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Лета з карысцю і зарплатай: лагеры працы і адпачынку набіраюць папулярнасць у школьнікаў
Аўтар:Юлія Хмель
У Беларусі пачалі сваю работу лагеры працы і адпачынку. Якія сёння ёсць прапановы для школьнікаў і колькі можна зарабіць гэтым летам.
З пачаткам летніх канікул у Беларусі стартавала работа лагераў працы і адпачынку. За змену школьнікі асвойваюць працоўныя навыкі ў сельскай гаспадарцы, добраўпарадкаванні, рамонце і швейнай справе.
Раскажам, якія варыянты працаўладкавання даступны школьнікам у гэтым сезоне (гл. відэа).