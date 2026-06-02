Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Лета з карысцю і зарплатай: лагеры працы і адпачынку набіраюць папулярнасць у школьнікаў

У Беларусі пачалі сваю работу лагеры працы і адпачынку. Якія сёння ёсць прапановы для школьнікаў і колькі можна зарабіць гэтым летам.

З пачаткам летніх канікул у Беларусі стартавала работа лагераў працы і адпачынку. За змену школьнікі асвойваюць працоўныя навыкі ў сельскай гаспадарцы, добраўпарадкаванні, рамонце і швейнай справе.

Раскажам, якія варыянты працаўладкавання даступны школьнікам у гэтым сезоне (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства