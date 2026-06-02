3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Германія не трапіла ў склад Савета Бяспекі ААН
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія не трапіла ў склад Савета Бяспекі ААНnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4492570-527c-4589-b48b-4803868433a4/conversions/1ea9a04d-7554-4ecb-9e23-f9930f7c9346-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4492570-527c-4589-b48b-4803868433a4/conversions/1ea9a04d-7554-4ecb-9e23-f9930f7c9346-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4492570-527c-4589-b48b-4803868433a4/conversions/1ea9a04d-7554-4ecb-9e23-f9930f7c9346-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4492570-527c-4589-b48b-4803868433a4/conversions/1ea9a04d-7554-4ecb-9e23-f9930f7c9346-xl-___webp_1920.webp 1920w
Германія пазбавілася магчымасці ўплываць на ключавыя сусветныя рашэнні.
Упершыню ў гісторыі краіна не атрымала месца ў Савеце Бяспекі ААН. За два свабодныя крэслы, выдзеленыя для дзяржаў Заходняй Еўропы, змагаліся адразу тры кандыдаты.
У выніку таемнага галасавання Генасамблеі Берлін пацярпеў паражэнне. Паводле інфармацыі СМІ, рашэнне звязана з нестабільным унутраным становішчам у Германіі.
Вакантныя месцы дасталіся Партугаліі і Аўстрыі. Зараз гэтыя краіны будуць прадстаўляць рэгіён на працягу двух гадоў, пачынаючы з 2027 года.