Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Германія не трапіла ў склад Савета Бяспекі ААН

Германія не трапіла ў склад Савета Бяспекі ААН

Германія пазбавілася магчымасці ўплываць на ключавыя сусветныя рашэнні.

Упершыню ў гісторыі краіна не атрымала месца ў Савеце Бяспекі ААН. За два свабодныя крэслы, выдзеленыя для дзяржаў Заходняй Еўропы, змагаліся адразу тры кандыдаты.

У выніку таемнага галасавання Генасамблеі Берлін пацярпеў паражэнне. Паводле інфармацыі СМІ, рашэнне звязана з нестабільным унутраным становішчам у Германіі.

Вакантныя месцы дасталіся Партугаліі і Аўстрыі. Зараз гэтыя краіны будуць прадстаўляць рэгіён на працягу двух гадоў, пачынаючы з 2027 года.

Разделы:

У свеце