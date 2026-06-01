3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Беларус Сяргей Бялан узначаліў сусветны рэйтынг IT-лідараў
Беларускі спецыяліст прызнаны адным з лепшых IT-кіраўнікоў свету. Выканаўчы дырэктар Банкаўскага працэсінгавага цэнтра Сяргей Бялан стаў пераможцам прэстыжнага міжнароднага конкурсу "Топ-100 IT-лідараў". Прычым першае месца ён заняў не толькі ў сваёй галіне, але і ў агульным заліку.
Пра чалавека, які адказвае за тэхналогіі, што стаяць за мільёнамі плацяжоў.
Кожны дзень мільёны беларусаў разлічваюцца банкаўскімі картамі, пераводзяць грошы і ажыццяўляюць пакупкі з дапамогай смартфона. Для большасці гэта звыклае дзеянне займае некалькі секунд. Але за кожнай такой аперацыяй стаіць складаная тэхналагічная сістэма і праца сотняў спецыялістаў. Адна з ключавых фігур гэтай сферы - выканаўчы дырэктар Банкаўскага працэсінгавага цэнтра Сяргей Бялан (гл. відэа).