3.84 BYN
2.80 BYN
3.26 BYN
Праграма трэцяга дня форуму "БЕЛАГРА-2026" будзе насычанай
У Беларусі працягвае работу найбуйнейшы галіновы форум "БЕЛАГРА-2026". Гэтая падзея ключавая ў рамках вялікага аграпрамысловага тыдня ў краіне.
Убачыць на экспазіцыі форуму можна літаральна ўсё: ад беспілотных трактароў да перадавых тэхналогій у жывёлагадоўлі. Мерапрыемства з'яўляецца найбуйнейшым у аграпрасторы ЕАЭС, на ім прысутнічае нямала міжнародных дэлегацый.
Трэці дзень форуму ўжо стартаваў. 4 чэрвеня ўпор будзе зроблены на навуковую галіну.
Ключавая падзея адбудзецца на пляцоўцы Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. Там пройдзе міжнародная канферэнцыя з удзелам розных навукоўцаў: з Казахстана, Кітая і прасторы Садружнасці Незалежных Дзяржаў, у тым ліку будуць удзельнічаць і беларускія навукоўцы. Яны абмяркуюць перадавыя тэхналогіі пры выкарыстанні штучнага інтэлекту ў аграрным сектары, новыя тэхналогіі паліву, распрацоўку сельскагаспадарчай тэхнікі для таго, каб "БЕЛАГРА-2027" парадавала ўжо новымі прэм'ерамі.
На вуліцы прадоўжыць работу "Рыбацкая вёска". Там будзе праходзіць рэалізацыя ўсіх відаў рыбы, якая ёсць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама ў наведвальнікаў будзе магчымасць прыняць удзел ва ўнікальным фармаце рыбалкі.
Для зручнасці і эфектыўнай навігацыі па ўсёй вялізнай прасторы экспазіцыі плошчай 42 тыс. кв. м яе арганізатары стварылі мабільны дадатак, даступны як на Android, так і на iOS, дзе ёсць поўная інфармацыя аб месцах правядзення мерапрыемстваў, а таксама аб удзельніках.