Праграма трэцяга дня форуму "БЕЛАГРА-2026" будзе насычанай

У Беларусі працягвае работу найбуйнейшы галіновы форум "БЕЛАГРА-2026". Гэтая падзея ключавая ў рамках вялікага аграпрамысловага тыдня ў краіне.

Убачыць на экспазіцыі форуму можна літаральна ўсё: ад беспілотных трактароў да перадавых тэхналогій у жывёлагадоўлі. Мерапрыемства з'яўляецца найбуйнейшым у аграпрасторы ЕАЭС, на ім прысутнічае нямала міжнародных дэлегацый.

Ключавая падзея адбудзецца на пляцоўцы Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. Там пройдзе міжнародная канферэнцыя з удзелам розных навукоўцаў: з Казахстана, Кітая і прасторы Садружнасці Незалежных Дзяржаў, у тым ліку будуць удзельнічаць і беларускія навукоўцы. Яны абмяркуюць перадавыя тэхналогіі пры выкарыстанні штучнага інтэлекту ў аграрным сектары, новыя тэхналогіі паліву, распрацоўку сельскагаспадарчай тэхнікі для таго, каб "БЕЛАГРА-2027" парадавала ўжо новымі прэм'ерамі.