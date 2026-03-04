У Беларусі ўдасканальваецца парадак заахвочвання таленавітай моладзі і маладых навукоўцаў

Указам таксама прадугледжана павышэнне з 1 лютага бягучага года вучэбных стыпендый, упарадкаваны падыходы да іх назначэння. Так, у другім семестры 2025/2026 навучальнага года стыпендыя студэнтаў (з балам 9-10) па тэхнічных спецыяльнасцях у БДТУ павялічыцца з 257 да 300 бел. руб., у БДУ - з 334 да 390 бел. руб.