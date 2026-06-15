Вялікі рэзананс атрымала інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі тэлеканалу "Аль-Арабія". Напярэдадні выйшла поўная версія размовы. Было сказана пра вырашэнне гарачых канфліктаў, перафарматаванне на Блізкім Усходзе, а таксама пра дыялог з Захадам, небяспеку еўрапейскай мілітарызацыі. Усе вострыя тэмы міжнароднага парадку. Эксперты лічаць, што Аляксандр Лукашэнка даў шырокі геапалітычны расклад. Пры гэтым пазіцыя Мінска паслядоўная: крокі да перамоў, дээскалацыі, дыялогу. Зрабіць усё для міру! Чаму гэта так важна сёння?