3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Вялікі рэзананс атрымала інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі тэлеканалу "Аль-Арабія"
Вялікі рэзананс атрымала інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі тэлеканалу "Аль-Арабія". Напярэдадні выйшла поўная версія размовы. Было сказана пра вырашэнне гарачых канфліктаў, перафарматаванне на Блізкім Усходзе, а таксама пра дыялог з Захадам, небяспеку еўрапейскай мілітарызацыі. Усе вострыя тэмы міжнароднага парадку. Эксперты лічаць, што Аляксандр Лукашэнка даў шырокі геапалітычны расклад. Пры гэтым пазіцыя Мінска паслядоўная: крокі да перамоў, дээскалацыі, дыялогу. Зрабіць усё для міру! Чаму гэта так важна сёння?
Рэпарцёры з розных канцоў свету шлюць запыты ў Палац Незалежнасці, і трапіць у Мінск для многіх з іх становіцца журналісцкім поспехам. Як відаць па апошніх інтэрв'ю, Аляксандр Лукашэнка - жаданы спікер і на Захадзе, і на Усходзе.
Таму што ён заўсёды адкрыта, заўсёды прынцыпова, без усякіх палітычных эківокаў гаворыць на злобу дня: пра сутнасць глабальных канфліктаў і пра тое, як знайсці выхад са складаных геапалітычных праблем.