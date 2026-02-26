3.75 BYN
ВДС: па выніках падпісаны 7 дакументаў і зададзены вектар новаму этапу інтэграцыі па ўсіх кірунках
Мінск і Масква прадоўжаць умацоўваць кантакты. Пра гэта напярэдадні гаварылі на пасяджэнні Вышэйшага дзяржсавета Саюзнай дзяржавы. Канкрэтныя праекты, якія будуць адчуваць людзі ў сувязі, транспарце, прамысловасці, медыцыне. Эканоміка працягвае заставацца тэмай нумар адзін. Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі некалькі раўндаў перамоў у розных фарматах. Па выніках падпісаны 7 дакументаў і зададзены вектар новаму этапу інтэграцыі па ўсіх кірунках.
Да Масквы ў канцы гэтага тыдня была прыкавана максімальная інфармацыйная ўвага. Беларускі лідар як старшыня Вышэйшага дзяржсавета на перамовах акрэсліў зразумелы ўсім вектар развіцця Саюзнай дзяржавы на найбліжэйшыя 3 гады і ў цэлым. Чым зоймуцца Мінск і Масква, дык гэта праектамі ад жыцця, якія дазволяць і беларусам, і расіянам адчуць на сабе эфект такой інтэграцыі (гл. відэа).