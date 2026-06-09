3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
На рэстаўрацыю храмаў у Жыровічах і Будславе з фонду Прэзідэнта будзе выдзелена звыш 3,6 млн рублёў
З фонду Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы культуры і мастацтва будзе накіравана 3,66 млн рублёў на рэстаўрацыю іканастаса Успенскага сабора Свята-Успенскага манастыра ў Жыровічах і рамонтна-рэстаўрацыйныя работы ў касцёле Успення Прасвятой Дзевы Марыі ў Будславе.
Адпаведнае распараджэнне 11 чэрвеня падпісаў Аляксандр Лукашэнка, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Рэстаўрацыя іканастаса Успенскага сабора ў Жыровічах пры падтрымцы сродкаў фонду Прэзідэнта Беларусі пачатая ў 2025 годзе. На сённяшні дзень поўнасцю адрэстаўравана верхняя секцыя іканастаса 1670 года. Сёлета каля 3,4 млн рублёў будзе пералічана на прадащжэнне рэстаўрацыйных мерапрыемстваў на астатніх элементах іканастаса.
Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі з фонду Прэзідэнта будзе выдзелена больш за 260 тыс. рублёў на правядзенне першачарговых работ у касцёле Успення Прасвятой Дзевы Марыі ў Будславе, уключаючы распрацоўку дакументацыі па ўзмацненні падмуркаў, сцен, скляпенняў і арак.
Рэалізацыя праектаў унясе значны ўклад у прымнажэнне і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.