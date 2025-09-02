Глядзець анлайнПраграма ТБ
Завяршыўся візіт Прэзідэнта ў Кітай. Увесь свет стаў сведкам глабальных гістарычных падзей

Завяршыўся насычаны і шматдзённы візіт нашага Прэзідэнта ў Кітай. Там адбыўся саміт Шанхайскай арганізацыі і маштабны парад перамогі. У святочных мерапрыемствах прыняў удзел і Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы правёў серыю сустрэч і двухбаковых перамоў. Супрацоўніцтва і міжнародныя тэмы Прэзідэнт абмяркоўваў адразу з двума нашым стратэгічнымі партнёрамі - Расіяй і Кітаем. 3-га верасня на палях урачыстасцяў - некалькі сустрэч з палітыкамі Афрыкі, Азіі і Еўропы (падрабязнасці ў відэа).

КитайАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси