Завяршыўся візіт Прэзідэнта ў Кітай. Увесь свет стаў сведкам глабальных гістарычных падзей
Аўтар:Наталля Брэвус
Завяршыўся насычаны і шматдзённы візіт нашага Прэзідэнта ў Кітай. Там адбыўся саміт Шанхайскай арганізацыі і маштабны парад перамогі. У святочных мерапрыемствах прыняў удзел і Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы правёў серыю сустрэч і двухбаковых перамоў. Супрацоўніцтва і міжнародныя тэмы Прэзідэнт абмяркоўваў адразу з двума нашым стратэгічнымі партнёрамі - Расіяй і Кітаем. 3-га верасня на палях урачыстасцяў - некалькі сустрэч з палітыкамі Афрыкі, Азіі і Еўропы (падрабязнасці ў відэа).