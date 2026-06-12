У Нароўлі пры пажары ў доме загінулі 3 чалавекі, з іх - 2 дзіцяці

У Нароўлі следчыя высвятляюць акалічнасці гібелі пры пажары траіх чалавек - сярод іх двое дзяцей.

Узгаранне адбылося 14 чэрвеня каля 03:22. У той момант у доме знаходзіліся пажылыя муж і жонка і чацвёра непаўналетніх. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў відавочцы дапамаглі выбрацца з агню старэйшаму дзіцяці і дзядулю.