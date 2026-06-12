3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Нароўлі пры пажары ў доме загінулі 3 чалавекі, з іх - 2 дзіцяці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нароўлі следчыя высвятляюць акалічнасці гібелі пры пажары траіх чалавек - сярод іх двое дзяцей.
Узгаранне адбылося 14 чэрвеня каля 03:22. У той момант у доме знаходзіліся пажылыя муж і жонка і чацвёра непаўналетніх. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў відавочцы дапамаглі выбрацца з агню старэйшаму дзіцяці і дзядулю.
Ад атрыманых цялесных пакалечанняў 73-гадовая пенсіянерка загінула на месцы, а яе 5-гадовая праўнучка і 10-гадовы праўнук памерлі па дарозе ў бальніцу. У цяжкім стане ў рэанімацыю дастаўлены 7-гадовы хлопчык.