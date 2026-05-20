Рабочая паездка Ігара Сергеенкі ў Докшыцы - як ідзе рэалізацыя прэзідэнцкіх указаў
Пасяўная кампанія, развіццё АПК і сістэмы аховы здароўя, будаўніцтва жылля, замацаванне кадраў - усе гэтыя тэмы падчас рабочай паездкі ў Докшыцкі раён былі ў цэнтры ўвагі старшыні Палаты прадстаўнікоў, упаўнаважанага прадстаўніка Прэзідэнта ў Віцебскай вобласці Ігара Сергеенкі. Ён адзначыў, што ў раёна ёсць не толькі сур'ёзны патэнцыял і імкненне развівацца, але і прафесійныя кадры для гэтага.
Шлях перамен заўсёды пачынаецца з жорсткай гутаркі. На пасяджэнні райвыканкама Ігар Сергеенка выслухаў меркаванні па пытаннях развіцця раёна - ад замацавання маладых кадраў на месцах да турызму. Асобна спікер спыніўся на абмеркаванні бягучага стану спраў у сельскай гаспадарцы.
Уся Віцебская вобласць - пад асаблівым кантролем Аляксандра Лукашэнкі. Прэзідэнт Беларусі не раз называў сітуацыю ў рэгіёне жахлівай, гаварыў нават пра маральную агіднасць, калі размова заходзіла пра захаванасць пагалоўя жывёлы. Задача - вярнуць рэгіёну статус не праблемнага, а перадавога (больш падрабязна - глядзіце відэа).