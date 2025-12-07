Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Гомельскім раёне пачалося будаўніцтва дамбы для засцярогі ад паводак

У Гомельскім раёне пачаліся работы па ўзвядзенні дамбы, якая стане надзейным шчытом супраць вясновага разводдзя Сожа. Дамба будзе ўтрымліваць паводкавыя воды ў межах ракі і дапаможа прадухіляць затапленне цэнтральнага парку і прылеглыя тэрыторыі Гомельскага раёна.

На ўладкаванне землянога будынка спатрэбіцца 500 тыс. куб. м грунту. Праектам прадугледжаны вадаёмы-назапашвальнікі, якія стануць пасля цэнтрамі рэкрэацыйных зон адпачынку. Плюс будуць устаноўлены помпавыя станцыі, водазборныя будынкі і калектары.

Завяршыць работы па ўзвядзенні дамбы, якая будзе рэгуляваць водныя патокі, плануецца ў снежні 2027 года.

