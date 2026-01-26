3.75 BYN
28 студзеня ў хакейнай Экстралізе пройдзе матч ХК "Гомеля" супраць "Авіятара"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
28 студзеня - вялікі гульнявы дзень у беларускай Экстралізе. Фанаты хакея будуць уважліва сачыць за матчам каманд з ніжняй часткі турнірнай табліцы - ХК "Гомель" супраць "Авіятара". Старт паядынку прызначаны на 17:55.
Калі ў "рысяў" яшчэ ёсць шанцы паправіць свае справы, то ў "лётчыкаў" 34 паражэнні ў 42 гульнях, 18 ачкоў і апошняе месца чэмпіянату.
Яшчэ адзін матч прыме Жлобін - "Металург" чакае ў госці "Лакаматыў", пачатак сустрэчы ў 20:10. У гэтым выпадку відавочныя фаварыты – "сталявары", але і "чыгуначнікі" могуць здзівіць.
Усе інтрыгі вырашацца толькі пасля фінальнай сірэны, абодва паядынкі ў прамым эфіры пакажа тэлеканал "Беларусь 5".