Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

5 сакавіка ХК "Дынама" згуляе з СКА на "Мінск-Арэне"

Шэсць матчаў засталося правесці мінскаму "Дынама" да пачатку плэй-оф Кубка Гагарына. 5 сакавіка на "Мінск-Арэне" каманда Дзмітрыя Квартальнага прымае СКА.

У Заходняй канферэнцыі пул удзельнікаў накаўт-раўнда вызначаны і застаецца толькі галоўнае пытанне: хто апынецца ў топ-4 турнірнай табліцы, што гарантуе клубу пачатак серыі на хатнім лёдзе.

"Зубры" на гэты момант займаюць другі радок, а вось сапернікі ідуць на 7-м месцы. У бягучым сезоне на "Мінск-Арэне" армейцаў з Санкт-Пецярбурга мінчане яшчэ не абгульвалі.

Ці атрымаецца змяніць гэтую статыстыку, даведаецеся з прамой трансляцыі на "Беларусь 5" у 19:30.

Разделы:

СпортХакей