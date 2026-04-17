Чацвёрты тур чэмпіянату Беларусі прадоўжыцца трыма матчамі

4-ы тур футбольнага чэмпіянату Беларусі працягнецца 19 красавіка трыма паядынкамі. Чэмпіён краіны - МЛ Віцебск - на выездзе згуляе супраць БАТЭ, а "Гомель" прыме "Славію". Пачнецца ж гульнявы дзень у 14:00 з паядынку лідара турнірнай табліцы мінскага "Дынама" і серадняка зводнага табеля "Іслачы".

Нагадаем, "Дынама" і "Іслач" ужо сапернічалі адзін з адным у гэтым сезоне ў рамках чвэрцьфіналу Кубка Беларусі. Па выніках двухматчавага супрацьстаяння і толькі дзякуючы серыі пенальці ў паўфінал прабіліся мінчане. Так што "ваўкі" настроены на рэванш. А з якім вынікам завершыцца сустрэча ў рамках чэмпіянату краіны, даведаемся з прамой трансляцыі на "Беларусь 5".