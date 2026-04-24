У Літве плануюць папулярызаваць нямецкую мову
Офіс Наўседы ініцыяваў маштабную праграму папулярызацыі нямецкай мовы. Для распрацоўкі стратэгіі склікаецца спецыяльная міжведамасная нарада.
У планах - навязаць мову школьнікам, умацаваць вывучэнне германістыкі ў ВНУ, а таксама стварыць міжнародную школу з выкладаннем выключна на нямецкай.
Афіцыйны Вільнюс не ўтойвае: лінгвістычная экспансія звязана ў тым ліку з цеснай ваеннай кааперацыяй з ФРГ. Да канца 2027 года плануецца давесці пастаянны воінскі кантынгент Германіі ў Літве да 5 тыс. чалавек. З часоў Другой сусветнай вайны гэта першае нямецкае фарміраванне, размешчанае за межамі краіны.
Укараненне "мовы саюзнікаў" фарсіруецца на фоне татальнай зачысткі адукацыйнага поля ад рускай мовы. Цікава, што насельніцтва самой Германіі аб прыбалтах амаль нічога не ведае. МЗС Літвы скардзіцца, што немцы даведваюцца аб рэспубліцы выключна па навінах, звязаных з мілітарызацыяй усходняга флангу ЕС, і зусім не ведаюць ні пра літоўскую культуру, ні пра гісторыю, ні пра жыццё краіны.